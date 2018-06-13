В США за неделю продали около 250 тыс. экземпляров романа Билла Клинтона о кибератаке

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Около 250 тысяч копий остросюжетного романа The President is Missing ("Президент пропал") совместного авторства экс-президента США Билла Клинтона и журналиста Джеймсона Патерсона продано в США чуть более за неделю, сообщает в среду агентство Associated Press.

По данным агентства, речь идет не только о печатных экземплярах романа, поступившего в продажу 4 июня, но и о его копиях в электронной версии, а также в звуковом формате. На прошлой неделе роман стал самым продаваемым товаром сервиса Amazon, отмечает AP.

Ранее Клинтон в интервью "Би-би-си" заявил, что "всегда мечтал написать собственную книгу". Он также рассказал, что прочитал около 25 произведений Паттерсона и рад возможности совместной работы с ним.

Сюжет романа разворачивается вокруг кибератаки на США, которая ставит под угрозу все человечество. Спасти его предстоит вымышленному американскому президенту Джонатану Линкольну Данкену. По словам Клинтона, в книге детально описывается жизнь в Белом доме, в том числе свободное времяпрепровождение президента в бильярдной или в спортзале.

Права на экранизацию романа уже приобрел американский телеканал Showtime.