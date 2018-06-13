Российский постпред призвал ООН смягчить санкции против КНДР

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Совбез ООН должен подумать о смягчении санкций против КНДР, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, который в июне является председателем совета.

По словам российского дипломата, "есть неизбежный прогресс на этом направлении, который должен быть взаимным". "Должно быть движение навстречу. Конечно, другая сторона должна иметь воодушевление на дальнейшие шаги", - отметил он, комментируя состоявшуюся в Сингапуре встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Небензя также высказался за то, чтобы США организовали брифинг для членов Совета по итогам саммита в Сингапуре. "У нас даже не было времени обсудить это между собой. Саммит только что завершился. Я пока еще не видел Никки (Хейли, постпреда США при ООН - ИФ) с тех пор. Возможно, да, будет интересно услышать тех, кто напрямую был вовлечен, их оценки результатов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогом которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.