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Российский постпред призвал ООН смягчить санкции против КНДР

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Совбез ООН должен подумать о смягчении санкций против КНДР, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, который в июне является председателем совета.

По словам российского дипломата, "есть неизбежный прогресс на этом направлении, который должен быть взаимным". "Должно быть движение навстречу. Конечно, другая сторона должна иметь воодушевление на дальнейшие шаги", - отметил он, комментируя состоявшуюся в Сингапуре встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Небензя также высказался за то, чтобы США организовали брифинг для членов Совета по итогам саммита в Сингапуре. "У нас даже не было времени обсудить это между собой. Саммит только что завершился. Я пока еще не видел Никки (Хейли, постпреда США при ООН - ИФ) с тех пор. Возможно, да, будет интересно услышать тех, кто напрямую был вовлечен, их оценки результатов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогом которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить &quot;гарантии безопасности&quot; Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле &quot;Капелла&quot; на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
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Теги: Василий Небензя, ООН, КНДР
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