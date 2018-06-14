В сербском парламенте вынесут на голосование вопрос о признании Крыма российским

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционная Сербская радикальная партия (СРП) призвала президента и правительство страны признать Крым неотъемлемой частью Российской Федерации, а также планирует вынести вопрос о статусе полуострова на голосование в парламенте, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на лидера СРП Александра Шешеля.

"СРП обратилась к президенту Сербии Александру Вучичу, премьер-министру Ане Брнабич и главе МИДа Ивице Дачичу 7 июня во время заседания Народной скупщины (парламента страны). С призывом признать Крым неотъемлемой частью России выступил лидер главной оппозиционной силы в Сербии Александр Шешель", - говорится в публикации.

Шешель в беседе с изданием отметил, что "Россия всегда была для Сербии ключевым партнером. Это факт, который подтверждает история".

"Москва поддерживает Белград по вопросу Косово и Метохии. Тем не менее, Сербия по факту не признает территориальную целостность Российской Федерации. Мы хотим, чтобы Белград отказался от лицемерной политики и официально признал Крым неотъемлемой частью России. Поэтому вопрос о статусе Крыма будет вынесен нашей партией на голосование в сентябре текущего года. К этому времени мы подготовим полноценную резолюцию", - заявил лидер СРП.

По его мнению, нет никаких оснований для того, чтобы Сербия не признавала вхождение Крымского полуострова в состав РФ в 2014 году.

"В Крыму прошел референдум, на котором большинство жителей высказались за восстановление исторических связей с Россией. Кроме того, все прекрасно понимают, в каких условиях крымчане принимали решение - когда в Киеве царила анархия, а русофобия набирала обороты. Поэтому Белград не должен поддаваться давлению Евросоюза и НАТО", - подчеркнул А.Шешель.

Издание напоминает, что в 2014 году Сербия в отличие от большинства западных стран воздержалась от обвинений Москвы в "аннексии Крыма" и отказалась вводить антироссийские санкции. Тем не менее, официально результаты крымского референдума Белград пока не признал, отмечается в статье "Известий".