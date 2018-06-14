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Что случилось этой ночью: четверг, 14 июня

Тема России на саммите G7, новые отставки в Белом доме и злоключения Стэна Ли

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США заявил, что четверть всего времени на саммите G7 в Канаде его участники обсуждали Россию, и это, по его мнению, еще раз доказывает то, что "семерка" вновь должна стать "восьмеркой". Трамп также рассказал, о чем попросил бы Путина, будь тот на прошедшей встрече.

- CBS сообщает о новой отставке в Белом доме: на этот раз, по сведениям канала, свой пост собирается оставить пресс-секретарь Сара Сандерс, однако сама она все отрицает.

- Правительство РФ в четверг обсудит поправки к закону о порядке выплате пенсий. Ранее сообщалось, что в этот же день законопроект о повышении пенсионного возраста внесут в Госдуму.

- Полиция Лос-Анджелеса заподозрила, что 95-летний создатель комиксов Marvel Стэн Ли мог стать жертвой своего менеджера, который пытался получить полный контроль над ним и его состоянием.

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