Власти Австралии прокомментировали появление нацистского флага на джипе своих солдат

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл выступил с осуждением в адрес австралийских солдат в Афганистане, которые в 2007 году вывесили флаг фашистской Германии на внедорожнике Land Rover LRPV вооруженных сил страны, сообщает в четверг агентство Associated Press.

"Это было абсолютно неправильно, но командование предприняло меры. Это совершенно неприемлемо", - приводятся слова Тернбулла.

Отмечается, что минобороны страны провело расследование, и установило имя военнослужащего, который установил флаг на боевую машину.

"Министерство обороны отвергает все отвратительное, что символизирует этот флаг. Ни этот флаг, ни его использование не соответствуют ценностям министерства", - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее австралийский телеканал ABC опубликовал фотографии, снятые в Афганистане в 2007 году. На снимках, в том числе запечатлен флаг фашистской Германии, развевающийся над бронеавтомобилем.