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Северокорейское телевидение показало отчет о встрече Трампа и Ким Чен Ына

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Центральное телевидение КНДР в четверг показало 40-минутную передачу, посвященную переговорам северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре, состоявшимся 12 июня.

В нее были включены материалы со встречи Трампа и Ким Чен Ына - видеосъемка их пресс-конференции, кадры с их совместного обеда, а также момент, когда американский президент показывает Ким Чен Ыну свой бронированный лимузин по прозвищу "Зверь".

В передаче также рассказывается "как тепло и уважительно" приняли Ким Чен Ына в Сингапуре.

"Сингапур, очень красивый и развитый город, стал еще более известен благодаря главной встрече столетия... Улицы были заполнены доброжелателями, выражавшими почтение Ким Чен Ыну, приехавшему решать вопросы мировой политики со своей неординарной политической хваткой", - комментирует кадры со встречи двух лидеров закадровый голос.

В передаче подчеркивается, что северокорейского лидера "тепло встречали, где бы он ни появился".

12 июня в Сингапуре состоялась встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Трамп заявил о "большом прогрессе" по итогам встречи, добавив, что она прошла "лучше, чем кто-либо мог предположить". Позже он подчеркивал, что "КНДР больше не несет ядерную угрозу".

Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал саммит прелюдией к миру и в то же время предположил, что многие воспримут ее как "своего рода фантазию из научно-фантастического фильма".

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить &quot;гарантии безопасности&quot; Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле &quot;Капелла&quot; на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
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Теги: Сингапур, КНДР, США, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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