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Минюст США уличил экс-главу ФБР Коми в нарушении дисциплинарных норм

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Экс-директор ФБР Джеймс Коми допустил дисциплинарные проступки в рамках расследования нарушения Хиллари Клинтон правил служебной переписки, говорится в докладе генерального инспектора Минюста США Майкла Горовица, распространенном в четверг.

"Мы пришли к выводу, что связанные с явным и серьезным нарушением норм ФБР решения ДКоми негативно повлияли на репутацию ФБР и его отделов, которые стоят на защите справедливости", - говорится в документе, выдержки из которого приводит агентство Bloomberg.

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В то же время, в докладе говорится, что генеральный инспектор не нашел признаков того, что поступки Коми в ходе расследования по Клинтон были обусловлены политической предвзятость.

Так, в пресс-релизе по докладу говорится, что генеральный инспектор не нашел "признаков того, что заявление Коми (о завершении расследования по переписке Клинтон - ИФ) было результатом ангажированности или попыткой повлиять на выборы". Одновременно, Минюст заявил, что не считает, что у Коми были "резонные или убедительные" оправдания для публикации заявления по расследованию в отношении Клинтон.

Коми летом 2016 года лично объявил о том, что ФБР решило не предъявлять обвинения в отношении Клинтон.

В то же время, расследование выявило политическую ангажированность среди других сотрудников ФБР. Так, в докладе приводится переписка агента ФБР Питер Стрзока, входившего в команду спецпрокурора США Роберта Мюллера, с коллегой по ФБР Лизой Пейдж. СМИ ранее уже сообщали, что два агента обменивались нелицеприятными отзывами о Трампе.

В новом докладе приводится отрывок из переписки Пейдж и Стрзока, в которой Пейдж спрашивает: Трамп "никогда не станет президентом, верно? Верно?". На что Стрзок отвечает: "Нет, не станет. Мы предотвратим это".

"Мы были очень обеспокоены текстовыми сообщениями между Стрзоком и Пейдж, которые, вероятно, указывают или создают видимость того, что решения по расследованиям находились под влиянием предвзятости или предосудительных предпочтений", - говорится в докладе генерального инспектора.

В рамках расследования Минюста США были изучены действия высокопоставленных сотрудников ФБР до президентских выборов 2016 года, в частности - вопросы, касающиеся проведения расследования скандала об использовании Клинтон личной почты. Помимо этого, целью расследования стал анализ решений, принятых Коми и предыдущим генпрокурором США Лореттой Линч.

Между тем, генпрокурор США Джефф Сешнс подтвердил, что, по его мнению, увольнение Коми было верным решением. "Мы сочли, что Коми серьезно нарушил дисциплину в ФБР", - сказал он в эфире американского телевидения.

При этом АП отмечает, что как демократы, так и республиканцы рассматривают автора доклада Горовица как аполитичную и беспристрастную фигуру. В 2012 году Горовиц составил еще один доклад, касавшийся провалившейся операции Fast and Furious при Бараке Обаме, которая была направлена на слежку за картелями в Мексике.

В ходе предвыборной кампании 2016 года Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.

В мае 2017 года Трамп уволил Коми с поста директора ФБР за "неэффективное руководство бюро". Коми занимался расследованием нарушений Клинтон правил служебной переписки, что, по мнению Демократической партии США могло привести к поражению на выборах. Также Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи сотрудников предвыборной кампании Трампа с Москвой.

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Теги: ФБР, Джеймс Коми, США
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