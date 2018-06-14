Премьер Армении познакомился с президентом Азербайджана

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Новый премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что президент России Владимир Путин после футбольного матча сборных России и Саудовской Аравии познакомил его с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Пашинян в прямой трансляции на своей странице в фейсбуке рассказал, что после футбольного матча Россия - Саудовская Аравия президент Владимир Путин организовал "маленький прием в формате глав стран СНГ". Пашинян и Алиев "познакомились", но между ними не случилось "содержательного разговора".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении не планирует встречаться с президентом Азербайджана. Тем временем в четверг сопредседатели Минской группы ОБСЕ по итогам встреч с премьер-министром, президентом, министром иностранных дел и министром обороны Армении выступили с совместным заявлением, сообщив о планируемой в ближайшее время встрече глав МИД Армении и Азербайджана.

Министры обсудят урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.