Глава Пентагона подтвердил Южной Корее и Японии обязательства США

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Джеймс Мэттис в ходе телефонных разговоров со своими коллегами из Японии и Южной Кореи обсудил итоги саммита лидеров КНДР и США в Сингапуре и подтвердил "нерушимый союз" между странами, сообщила пресс-секретарь ведомства Дана Уайт.

"США вновь подтвердили свои нерушимые оборонные обязательства в отношении Японии и свою приверженность поддерживать свои силы в регионе в состоянии готовности", - говорится в сообщении по итогам разговора с японским министром обороны Ицунори Онодерой.

Глава Минобороны США и его коллега из Южной Кореи Сон Ён Му "обсудили взаимную поддержку продолжающимся дипломатическим усилиям, включая совместную работу по выполнению установок президента по совместным военным учениям США и Республики Корея", - отмечается в пресс-релизе.

"Стороны обязались продолжать тесное сотрудничество в интересах обеспечения регионального мира и стабильности", - подчеркивается в сообщениях.