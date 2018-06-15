Три тележки "американских горок" сорвались с рельсов во Флориде

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Три тележки "американских горок" сошли с рельсов в парке аттракционов города Дейтона-Бич, штат Флорида, сообщает в пятницу канал ABC.

В результате инцидента два человека упали с высоты 34 футов (более десяти метров), еще несколько пассажиров оставались в зависших на высоте вагончиках до прибытия помощи.

Daytona Beach Boardwalk rollercoaster is derailed as two people fall 34 feet to the ground https://t.co/qSvkOM8FSr pic.twitter.com/SfkgzP3JQn — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 15 июня 2018 г.

Всего пострадали десять человек, из них шестеро были госпитализированы. По данным Daily Mail, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.