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Три тележки "американских горок" сорвались с рельсов во Флориде

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Три тележки "американских горок" сошли с рельсов в парке аттракционов города Дейтона-Бич, штат Флорида, сообщает в пятницу канал ABC.

В результате инцидента два человека упали с высоты 34 футов (более десяти метров), еще несколько пассажиров оставались в зависших на высоте вагончиках до прибытия помощи.

Всего пострадали десять человек, из них шестеро были госпитализированы. По данным Daily Mail, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

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Теги: США, Флорида
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