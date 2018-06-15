МИД РФ назвал подтасовкой доклад ОЗХО по химатаке в сирийской Хаме

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Доклад миссии Организации по запрещению химического оружия о применении химоружия в сирийской Хаме в марте 2017 года нарушает базовые принципы ОЗХО, поэтому его достоверность вызывает сомнения, заявляют в Москве.

"Мы обратили внимание на выпущенный техсекретариатом ОЗХО доклад миссии об установлении фактов применения химоружия в Сирии - речь идет о химинциденте в провинции Хама 24-25 марта 2017 года", - сказала на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, миссия пришла к выводу - эта формулировка, к глубочайшему сожалению, не может вызывать улыбки - "о вероятном применении зарина и хлора". "После первого прочтения доклада становится очевидным, что методы работы миссии ОЗХО по-прежнему далеки от предъявляемых требований по сбору и анализу информации о применении отравляющих веществ", - сказала Захарова.

"Мне кажется, что все, что происходит - это подтасовка фактов, недостоверной информации, это такая компиляция фактов и фейков", - сказала она.

ОЗХО ранее подтвердила применение зарина и хлора в качестве химического оружия в сирийской провинции Хама в марте 2017 года.