Европейские кредиторы одобрили перечисление Греции 1 млрд евро

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Европейские кредиторы согласовали очередной транш финансовой помощи Греции.

Европейский стабилизационный механизм (EMS) одобрил перечисление Греции кредита в размере 1 млрд евро. Деньги предназначены для погашения задолженностей по платежам, сообщает Deutsche Welle.

Ранее греческий парламент согласовал дальнейшие преобразования, реформирующие земельный налог, а также сферу приватизации в энергетическом секторе.

После окончания выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи кредиторы решили предоставить Греции дополнительные средства для того, чтобы страна вновь смогла получить полный доступ к финансовым рынкам.

Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда с 2010 года. Третий пакет помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году.

Ожидается, что Греция покинет программу в августе 2018 года.