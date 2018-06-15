Трамп рассказал о "химии" между ним и Ким Чен Ыном

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что поладил с главой КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы очень хорошо поладили. Между нами возникла химия", - заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.

.@POTUS on Kim Jong Un: "We got along very well. We had a good chemistry." pic.twitter.com/sR2Kl4dxxu — Fox News (@FoxNews) 15 июня 2018 г.

"Я бы хотел выстроить хорошие отношения с Северной Кореей, я бы хотел этого в отношении многих стран", - подчеркнул американский лидер, добавив, что не поддерживает давление на КНДР и уничтожение ядерного оружия силовым путем.

У Трампа также спросили, как он собирается провести праздник День отца (17 июня), на что президент ответил, что собирается звонить в Северную Корею. "Работать. Я собираюсь звонить в Северную Корею", - сказал Трамп.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогам которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.