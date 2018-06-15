Украинский суд разрешил отбор биологических образцов у журналиста Вышинского

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Херсонский городской суд на заседании в пятницу дал разрешение следствию взять на экспертизу биологические образцы у подозреваемого в государственной измене главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Херсонский суд сегодня удовлетворил ходатайство о взятии у Вышинского биологических образцов", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу пресс-секретарь базирующейся в Киеве прокуратуры автономной республики Крым Татьяна Тихончик.

Она также сообщила, что в понедельник состоится заседание Апелляционного суда Херсонской области, на котором планируется рассмотрение жалобы защиты Вышинского о снятии ареста с его имущества.

15 мая 2018 года Вышинского задержали в Киеве. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая его привезли в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест Вышинского. 1 июня суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.