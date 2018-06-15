Задержан подозреваеый в нападении в Мюнхене

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Полиция Германии задержали молодого человека, который подозревается в совершении нападения с холодным оружием в Мюнхене, сообщает в пятницу немецкая газета Bild.

Предполагаемым преступником является 19-летний Лион К., который смертельно ранил 25-летнюю Софию С. По данным издания, девушка была направлена в больницу, однако скончалась от полученных ранений. В полиции склоняются к версии, что погибшая являлась подругой либо родственницей подозреваемого. Мотивы нападавшего выясняются.

Помимо этого, в результате нападения получили серьезные ранения трое людей, в том числе - мать подозреваемого, а также его младший брат.

Ранее газета Bild сообщала, что инцидент произошел в квартире, где жила погибшая. Полиция исключает версию теракта.