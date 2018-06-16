Франция согласилась принять у себя часть мигрантов с идущего в Испанию судна

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Правительство Франции будет сотрудничать с властями Испании в вопросе приема более 600 мигрантов, перевозимых на судне Aquarius, сообщает в субботу газета El Mundo.

Соответствующее заявление сделала вице-премьер Испании Кармен Кальво.

В правительстве Испании заверили, что Франция примет у себя мигрантов, исполнивших все необходимые по протоколу процедуры для их приема, и выразивших желание отправится во Францию.

В то же время испанская служба спасения на море в субботу сообщила в твиттере, что 15-16 июня она спасла 933 мигрантов, находящихся в море. Часть из них была спасена в Гибралтарском проливе, еще часть - в море Альборан. Четверо мигрантов погибли.

Италия и Мальта отказались пропустить в свои порты судно европейской гуманитарной неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, на борту которого находились 629 нелегальных иммигрантов, в том числе дети. Подобное решение власти обеих стран приняли, несмотря на призывы со стороны ООН и ЕС принять это судно. Вскоре власти Испании сообщили, что готовы принять Aquarius в порту Валенсии.

После отказа Италии в приеме судна президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал решение итальянских властей не пропускать в свой порт спасательное судно. По его словам, итальянские власти действовали "безответственно".

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини потребовал от Парижа извинений.

В субботу Сальвини сообщил, что у берегов Ливии стоят еще два судна некоммерческих организаций, ожидающих мигрантов. Он отметил, что Италия "больше не хочет быть вовлеченной в бизнес по нелегальной миграции, и поэтому им придется искать другие порты (не итальянские), куда они смогут направиться".