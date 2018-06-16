Президент Афганистана объявил о продлении режима прекращения огня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Ашраф Гани в одностороннем порядке заявил, что режим прекращения огня с движением "Талибан" (запрещено в России) будет продлен, сообщает в субботу телеканал Tolo News.

Такое заявление, как отмечает телеканал, президент сделал в обращении к нации.

"Президент Ашраф Гани обратился к нации, заявив, что прекращение огня между властями и "Талибаном" будет продлен", - говорится в сообщении твиттере телеканала.

#Ceasefire: President Ashraf Ghani addresses the nation says the ceasefire between government and Taliban will be extended. — TOLOnews (@TOLOnews) 16 июня 2018 г.

Также телеканал сообщил, что в связи с перемирием и празднованием Ураза Байрама из тюрем будут отпущены 46 талибов.

#Ceasefire: President Ashraf Ghani said in an address to the nation the Attorney General"s Office has released 46 Taliban prisoners in the spirit of the ceasefire and Eid-al-Fitr. — TOLOnews (@TOLOnews) 16 июня 2018 г.

Режим прекращения огня со стороны правительства Афганистана должен был завершиться в следующий вторник.

Ранее Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня. Талибы в свою очередь заявили, что будут соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней, которые начинающихся утром в пятницу.