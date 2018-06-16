ИГ объявила о своей ответственности за теракт в Джалалабаде

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Ответственность за субботний теракт в административном центре восточной афганской провинции Нангархар взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России), сообщили местные СМИ.

По данным пресс-службы губернатора провинции, в результате теракта, произошедшего во время празднования Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) в Джалалабаде, на котором присутствовали представители властей, талибов и местные жители, погибли не менее 20 человек, 30 получили ранения.

Террорист-смертник взорвал себя в толпе празднующих в 17:30 по местному времени (16:00 по Москве).

На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня в связи с празднованием завершения месяца поста Рамазан. При этом отмечалось, что прекращение огня не касается террористических группировок, таких как ИГ. Лидеры радикального движения "Талибан" (запрещено в России) в свою очередь заявили о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней. Воспользовавшись перемирием боевики "Талибан" участвуют в совместных празднованиях по случаю завершения месяца Рамазан.

В субботу Гани объявил об одностороннем продлении перемирия.