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В Ереване началась акция протеста из-за задержания депутата парламента

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Несколько десятков членов Союза добровольцев "Еркрапа" проводят шествие по центральным улицам Еревана с требованием освободить своего председателя, депутата парламента Манвела Григоряна, передает корреспондент "Интерфакса".

До этого участники шествия провели акцию у здания Службы национальной безопасности. Демонстранты идут по проезжей части, препятствуя автомобильному движению; их сопровождает полиция.

Союз добровольцев "Еркрапа" был основан в 1993 году участниками карабахской войны.

В субботу Служба национальной безопасности Армении задержала депутата парламента, отставного генерала и председателя Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна, а также проживающего, в основном, в России и Италии "криминального авторитета" Артура Асатряна, известного как "Дон Пипо".

В СНБ заявляют о расследовании уголовного дела, в рамках которого были получены сведения о том, что "Дон Пипо" готовится похитить лиц, планировавших покушение на него. В рамках данного дела были проведены обыски на принадлежащих ему территориях, обнаружено большое количество оружия.

Асатрян задержан. Вместе с ним задержаны четыре человека, которые являются гражданами России, отметили в пресс-центре.

Ранее в руководимой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии назвали незаконным задержание депутата.

"Задержание героя Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) является очередным проявлением применения репрессивного государственного аппарата. Республиканская партия выражает обеспокоенность в связи с задержанием М.Григоряна, которое произошло с нарушением конституционных процедур неприкосновенности депутата. На фоне происходящих на карабахском фронте событий этот шаг более чем беспокоит", - говорится в распространенном в субботу заявлении.

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Теги: Ереван, Армения
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