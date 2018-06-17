Анджелина Джоли посетила бывший оплот ИГ в Ираке

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американская актриса Анджелина Джоли в качестве посла доброй воли Управления верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН побывала в Мосуле - втором после сирийской Ракки оплоте запрещенной в России ИГ на Ближнем Востоке.
"Это самое чудовищное разрушение, которое я видела за годы работы в УВКБ", - приводит ее слова сайт организации. Актриса встретилась с жителями города, которые вернулись в свои дома после того, как в начале прошлого года правительственным войскам удалось отбить Мосул у террористов.
#AngelinaJolie doesnt need to visit Iraq, Meet refugees and displaced people, but she does. Real Life #Angel #mosul #iraq #war #ISIS pic.twitter.com/JvG7LKydgh— Yossef El-Boodi (@BoodiTALKS) 16 июня 2018 г.
УВКБ помогает горожанам восстанавливать разрушенные дома, а также оказывает всевозможные виды гуманитарной и юридической помощи.
Отмечается, что это пятая Джоли поездка в Ирак за 17 лет ее сотрудничества с УВКБ.