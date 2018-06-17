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Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 июня

Подробности наезда на пешеходов на Ильинке, удачный запуск "Глонасса" и саммит по проблеме беженцев

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Таксист, который накануне совершил наезд на пешеходов в центре Москвы, перед аварией провел за рулем 20 часов, а до этого спал около двух. На допросе он заявил, что задремал и перепутал педали газа и тормоза.

- В 00.46 по Москве с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", который вывел на расчетную орбиту спутник "Глонасс-М"; аппарат приняли на управление наземные средства ВКС России.

- Вild сообщает, что Ангела Меркель хочет организовать экстренный саммит по проблеме беженцев на фоне отказа Италии принимать корабли с нелегальными мигрантами.

- Анджелина Джоли в качестве посла доброй воли Управления верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН побывала в Мосуле, освобожденном после оккупации силами ИГ (запрещена в России). Актриса сказала, что до сих пор не видела разорения, подобного этому.

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