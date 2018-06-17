В афганском городе Джалалабад прогремел второй взрыв за выходные

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Взрыв прогремел в воскресенье в первом округе административного центра провинции Нангархар на востоке Афганистана города Джалалабад, по предварительным данным, погибли и ранены не менее 10 человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Атауллу Хугьяни.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе празднующих Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) вблизи резиденции губернатора провинции, сообщил Хугьяни. Пока ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла ответственность за теракт.

Накануне в этом же городе террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России). По последним данным, в результате субботнего теракта погибли 36 и ранены более 65 человек. В числе погибших были и талибы, которые воспользовались перемирием и приняли участие в торжествах, и местные жители.

Утром в воскресенье командование "Талибан" (запрещено в РФ) призвала своих боевиков не покидать места своего расположения.

На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня в связи с празднованием завершения месяца поста Рамазан. При этом отмечалось, что прекращение огня не касается террористических группировок, таких как ИГ. Лидеры радикального движения "Талибан" в свою очередь заявили о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней. Воспользовавшись перемирием боевики "Талибан" участвуют в совместных празднованиях по случаю завершения месяца Рамазан.

Накануне Гани объявил об одностороннем продлении перемирия.