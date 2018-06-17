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Талибы не согласились продлевать перемирие с афганскими властями

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мятежники из движения "Талибан" (запрещено в РФ) объявили в воскресенье, что не собираются продлевать режим перемирие с властями Афганистана, передает телеканал Sky News.

"Сегодня ночью завершается перемирие. Если на то будет воля Всевышнего, мы возобновим наши операции. Мы не намерены продлевать перемирие", - заявил представитель движения Забихулла Муджахид.

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В последние дни стороны конфликта соблюдали режим прекращения огня в связи с праздником Ураза-байрам. При этом талибам разрешили пройти на контролируемую правительственными войсками территорию. В СМИ даже появились фотографии, на которых видны правительственные военные, обнимающиеся с мятежниками.

В субботу президент Афганистана Ашраф Гани в одностороннем порядке заявил, что режим прекращения огня с экстремистским движением "Талибан" будет продлен. Кроме того, Гани призвал продлить режим прекращения огня и талибов.

Афганские СМИ сообщают, что президент объявил, что в связи с перемирием и празднованием Ураза-Байрама из тюрем будут отпущены 46 талибов.

Режим прекращения огня со стороны правительства Афганистана должен был завершиться в следующий вторник.

Ранее Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня. Талибы в свою очередь заявили, что будут соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней, начинающихся утром в пятницу.

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Теги: Афганистан, Талибан
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