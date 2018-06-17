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В Киеве опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве прав

О якобы имевшей место инициативе властей сообщила депутат Европарламента на марше в поддержку ЛГБТ в Киеве

В Киеве опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве прав
"Марш равенства" в Киеве
Фото: Reuters

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В администрации президента Украины заявляют, что не готовят никаких законопроектов о равенстве прав и не обсуждали эту тему с депутатом Европейского парламента Ребеккой Хармс, которая ранее сообщила об этом.

"Никто из администрации Ребекке Хармс не звонил и не обсуждал с ней эту тему. Высока вероятность того, что ее просто разыграли", - сообщили агентству "Интерфакс" в администрации президента в воскресенье днем.

Хармс утром в воскресенье приняла участие в "Марше равенства", который был организован в Киеве активистами ЛГБТ-сообщества. После завершения шествия она сообщила журналистам, что президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе представит проект закона о равных правах.

"Сегодня утром мне позвонили с Банковой (администрация президента Украины - ИФ) и президент Порошенко проинформировал меня, что он не только поддержит марш с государственными институциями, но и собирается представить проект закона о равных правах на следующей неделе", - сказала она.

Хармс отметила, что приветствует это решение и расценивает его как значительный шаг в поддержку демократического развития Украины.

Советник Хармс Максим Эристави уточнил, что собеседник евродепутата представился главой администрации президента Украины Игорем Райниным, который по поручению президента проинформировал о законодательной инициативе, которая "будет касаться и прав ЛГБТ-украинцев в рамках европейских законодательных стандартов".

"Марш равенства" в Киеве состоялся сегодня утром. Шествие прошло по согласованному маршруту и продлилось всего около 20 минут. Перед началом мероприятия киевская полиция задержала около 60 противников марша, которые пытались перекрыть дорого его участникам.

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Теги: Украина, Киев, ЛГБТ
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