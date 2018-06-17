В Нью-Джерси 20 человек получили ранения в результате стрельбы на фестивале

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - На фестивале в американском городе Трентон (штат Нью-Джерси) произошла стрельба. В результате ранения получили 20 человек, сообщает в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на представителя местной прокуратуры Анджело Онофри.

Из 20 пострадавших у 16 - огнестрельные ранения. Состояние четырех раненых, в том числе 13-летнего мальчика, оценивается как критическое.

По словам Онофри, стрелявших было двое. Один из них, 33-летний мужчина, был убит полицейскими на месте. О втором стрелявшем никакой информации пока нет.

Инцидент произошел на культурно-музыкальном фестивале Art All Night. На площадке, где началась стрельба, в тот момент находились около тысячи человек. Все они в панике разбежались. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Мотивы стрелявших пока неизвестны.