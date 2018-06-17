Во Франции женщина бросилась с ножом на людей в супермаркете с криками "Аллах велик"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники супермаркета Leclerc на юге Франции сумели задержать и передать полиции молодую гражданку этой страны, ранившую двух человек ножом, сообщает телеканал BFM TV.

Нападение произошло в департаменте Сен-сюр-Мер. По словам очевидцев, одетая в черное женщина сначала нанесла удар канцелярским ножом посетителю супермаркета, а затем - кассирше магазина. Нападение сопровождалось криками "Аллах велик". Жизнь обоих получивших ранения людей вне опасности.

Персонал смог самостоятельно обездвижить нападавшую. Следователи отмечают, что, видимо, она напала на первых попавшихся ей по дороге людей. Предполагается, что женщина страдает от психических расстройств. В полиции отмечают, что пока рано говорить о том, может ли это происшествие считаться терактом.

Делом занимаются сотрудники уголовной полиции города Тулона. Они уже провели обыск на квартире задержанной женщины. Речь идет о гражданке Франции 1994 года рождения. В прошлом она попадала в поле зрения стражей порядка в связи с различными правонарушениями, однако никаких данных о ее возможных контактах с террористами нет, отмечает BFM TV.