В мире

Во Франции женщина бросилась с ножом на людей в супермаркете с криками "Аллах велик"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники супермаркета Leclerc на юге Франции сумели задержать и передать полиции молодую гражданку этой страны, ранившую двух человек ножом, сообщает телеканал BFM TV.

Нападение произошло в департаменте Сен-сюр-Мер. По словам очевидцев, одетая в черное женщина сначала нанесла удар канцелярским ножом посетителю супермаркета, а затем - кассирше магазина. Нападение сопровождалось криками "Аллах велик". Жизнь обоих получивших ранения людей вне опасности.

Персонал смог самостоятельно обездвижить нападавшую. Следователи отмечают, что, видимо, она напала на первых попавшихся ей по дороге людей. Предполагается, что женщина страдает от психических расстройств. В полиции отмечают, что пока рано говорить о том, может ли это происшествие считаться терактом.

Делом занимаются сотрудники уголовной полиции города Тулона. Они уже провели обыск на квартире задержанной женщины. Речь идет о гражданке Франции 1994 года рождения. В прошлом она попадала в поле зрения стражей порядка в связи с различными правонарушениями, однако никаких данных о ее возможных контактах с террористами нет, отмечает BFM TV.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Франция
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
В Киеве опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве правВ Киеве опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве прав
О якобы имевшей место инициативе властей сообщила депутат Европарламента на марше в поддержку ЛГБТ в КиевеПодробнее
 На юге Казахстана сошли с рельсов и опрокинулись вагоны пассажирского поездаНа юге Казахстана сошли с рельсов и опрокинулись вагоны пассажирского поезда
По предварительным данным, есть пострадавшиеПодробнее
 Почти 60 противников акции ЛГБТ-сообщества задержаны в КиевеПочти 60 противников акции ЛГБТ-сообщества задержаны в Киеве
Они перекрыли дорогу на маршруте движения "Марша равенства"Подробнее
 Италия отказалась принимать новые корабли с нелегальными мигрантамиИталия отказалась принимать новые корабли с нелегальными мигрантами
Вице-премьер Сальвини заявил, что его страна больше не хочет быть вовлеченной в бизнес по нелегальной миграцииПодробнее
СМИ узнали о возможной встрече Трампа и Путина в июле в ЕвропеСМИ узнали о возможной встрече Трампа и Путина в июле в Европе
По данным источников The Washington Post, ранее советники Трампа игнорировали его пожелания встретиться с ПутинымПодробнее
 Адвокат Трампа выступил против помилования президентом фигурантов "российского дела"Адвокат Трампа выступил против помилования президентом фигурантов "российского дела"
В последнее время в США часто звучат предположения о том, что Трамп может помиловать осужденных по этому делуПодробнее
 СМИ рассказали о напряженном общении Трампа с коллегами по G7 во время саммитаСМИ рассказали о напряженном общении Трампа с коллегами по G7 во время саммита
Президент США пугал Синдзо Абэ мигрантами и сказал Макрону, что "все террористы в Париже"Подробнее
 Суд в США разрешил арестовать экс-главу предвыборного штаба ТрампаСуд в США разрешил арестовать экс-главу предвыборного штаба Трампа
Пол Манафорт будет за решеткой дожидаться слушаний по делу об отмывании денег при лоббировании интересов партии ЯнуковичаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Празднование Ураза-байрама в Москве7 фото
15 июня
Празднование Ураза-байрама в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Киеве опровергли подготовку законопроекта о равенстве правВ миреНа юге Казахстана сошли с рельсов и опрокинулись вагоны пассажирского поездаМоскваНаехавший на пешеходов в центре Москвы таксист уснул за рулемВ РоссииСпутник "Глонасс-М" выведен на расчетную орбитуВ миреПочти 60 противников акции ЛГБТ-сообщества задержаны в КиевеЭкономикаМинтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возраста

Трамп выразил надежду на не возобновление военных учений близ КНДР

Сборная Сербии победила Коста-Рику в матче ЧМ-2018

Матч Коста-Рика - Сербия собрал на стадионе в Самаре более 41 тыс. зрителей

"Яблоко" определилось с кандидатом в губернаторы Подмосковья

Прощание с дирижером Геннадием Рождественским пройдет в Москве 19 июня

Во Франции женщина бросилась с ножом на людей в супермаркете с криками "Аллах велик"

Матч Коста-Рика - Сербия начался в Самаре при неполных трибунах

В Нью-Джерси 20 человек получили ранения в результате стрельбы на фестивале

Один из стрелявших был убит полицейскими на месте Подробнее

В Киеве опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве прав

В Киеве опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве правО якобы имевшей место инициативе властей сообщила депутат Европарламента на марше в поддержку ЛГБТ в Киеве Подробнее

Талибы не согласились продлевать перемирие с афганскими властями

В афганском городе Джалалабад прогремел второй взрыв за выходные

Потерявший сознание на горе Казбек альпинист скончался

Фан-зону ЧМ на Воробьевых горах 16 июня посетили свыше 100 тыс. человек

В Якутии возбуждено дело в связи с отравлением 21 человека на выпускном

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
EКоста-Рика Коста-Рика0 : 1Матч завершенСербия СербияМатч завершенАлександар Коларов (56)подробнееFГермания Германия– : –18:00Мексика Мексика18:00EБразилия Бразилия– : –21:00Швейцария Швейцария21:00