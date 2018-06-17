Партнер Трампа рассказал о гражданине РФ с компроматом на Клинтон

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Гражданин России пытался продать компромат на Хиллари Клинтон одному из сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщила в воскресенье The Washington Post.

По информации газеты, весной 2016 года некто по имени Генри Гринберг обратился к партнеру Трампа по кампани Роджеру Стоуну и предложил компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон в обмен на $2 миллиона.

Стоун обсуждал предложение с представителем штаба Трампа Майклом Капуто и назвал его пустой тратой времени. Сейчас Стоун считает, что его подставило ФБР, а сам он не вел никаких дел с русскими во время предвыборной кампании.

Стоун и Капуто скрыли факт встречи с Гринбергом во время предыдущего расследования российского вмешательства в выборы, которое проводил конгресс. Сейчас дело расследует специальный прокурор Роберт Мюллер.

Генри Гринберг, 59 лет, представился информатором ФБР. В судебных документах за 2015 год он фигурирует под именем Генри Окнянский, под которым якобы работал на ФБР 17 лет. Спецслужба отказалась комментировать эту информацию. Сам Гринберг в переписке с The Washington Post утверждает, что прекратил работать информатором после 2013 года. По его словам, деньги за компромат просил его друг.