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Российские военные проведут инспекцию района на территории Болгарии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Группа российских инспекторов в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности в период с 18 по 21 июня планирует провести инспекцию указанного района на территории Болгарии, сообщили "Интерфаксу" в российском национальном Центре по уменьшению ядерной опасности Минобороны РФ.

"Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, или подтверждения отсутствие военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 16 000 кв. км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся там формированиях и воинских частях вооруженных сил Болгарии, а также информацию о запланированных в Болгарии в июне 2018 года тактических учениях.

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Теги: Россия, Болгария
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