Российские и белорусские парламентарии обсудят вопросы сближения законодательства

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В понедельник под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина в Бресте пройдет 54-я сессия Парламентского Собрания (ПС) Союза Белоруссии и России

"Российские и белорусские парламентарии обсудят вопросы дальнейшего сближения законодательства в сфере обеспечения равных прав граждан и хозяйствующих субъектов. Также в рамках сессии состоится первое заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании", - сообщает пресс-служба Госдумы.

Володин является председателем ПС России и Белоруссии.

В этот же день депутаты двух стран посетят Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и возложат цветы к Вечному огню.