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Сын задержанного в Армении депутата подал в отставку с поста мэра города

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сын задержанного по подозрению в незаконном хранении оружия депутата парламента, отставного генерала, председателя Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна Карен Григорян заявил об отставке с поста мэра города Эчмиадзин в 20 км к западу от Еревана.

"Заявляю о своей отставке по собственному желанию", - написал Григорян на своей странице в фейсбуке.

Последние несколько дней в Эчмиадзине проводились параллельные акции - с требованием отставки Григоряна и в его поддержку.

М.Григорян задержан в субботу по подозрению в незаконном хранении оружия. В тот же день в Эчмиадзине был задержан криминальный авторитет Артур Асатрян, известный как "Дон Пипо". СНБ расследовало уголовное дело, в рамках которого были получены сведения о том, что "Дон Пипо" готовится похитить лиц, планировавших покушение на него. По данным армянских СМИ, покушение готовили Григорян и его люди. Вместе с "Доном Пипо" задержаны четыре гражданина России, которые, по данным СНБ, являются его телохранителями.

Между тем, в воскресенье СНБ обнародовала видеокадры обыска в особняке и зоне отдыха задержанного депутата М.Григоряна.

В складских помещениях обнаружены собранные школьниками и различными коллективами для военнослужащих во время апрельской войны в зоне карабахского конфликта 2016 года сотни ящиков с военными майками, носками, лекарствами, бинтами, сгущенного молока, макарон, томатной пасты, подсолнечного масла, консервированного мяса, средств гигиены, туалетной бумаги.

Кроме того, в ящиках были обнаружены письма школьников военнослужащим, которые так и не дошли до адресатов.

Этот факт вызвал наибольшее возмущение в соцсетях. Пользователи призывают власти лишить Григоряна звания героя Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ), а также расформировать Союз добровольцев "Еркрапа", который был основан в 1993 году участниками карабахской войны.

Кроме того, обнаружены 18 противотанковых гранат ПГ-7, 20 гранат Ф-1, 33300 патронов различного калибра, 12 400-граммовых тротиловых шашек, 79 винтовок, 39 пистолетов, другое оружие, несколько десятков удостоверений собственности.

На территории в зоне отдыха депутата располагаются также три автопарка с коллекцией современных и ретро автомобилей. В автопарке обнаружены армейские внедорожники и автомобили сокрой помощи, которые представители армянской общины России во время апрельской войны 2016 года отправили армии.

По данным СНБ Армении, эти автомобили депутат Григорян зарегистрировал на имена своих родственников и доставил в свой автопарк.

На территории действует также зоопарк, где содержатся тигр, медведи, страусы, лошади.

В СНБ отметили, что предназначенные для армии продукты питания депутат использовал для кормежки своих зверей.

Как сообщалось ранее, суд первой инстанции в воскресенье отклонил жалобу адвоката депутата в связи с решением следственного органа о задержании парламентария. Он был задержан Службой национальной безопасности в 17:30 в субботу, срок задержания истекает через 72 часа с момента задержания. За это время он должен быть либо освобожден, либо генпрокурор республики должен выступить с ходатайством о лишении М.Григоряна депутатской неприкосновенности.

В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Григорян задержан не только по подозрению в незаконном хранении оружия, но и в присвоении предназначенной для армии помощи.

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Теги: Армения, Эчмиадзин, Манвел Григорян, Карен Григорян
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