Большинство голосов на выборах президента Колумбии набрал Иван Дуке

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Кандидат от партии "Демократический центр" Иван Дуке уверенно лидирует на выборах президента Колумбии.

По данным Национального избирательного совета, после подсчета более 99% голосов, за него проголосовали почти 54% избирателей. За его ближайшего преследователя - кандидата от коалиции "Человеческая Колумбия" Густаво Петро - отдали голоса 42% участников выборов.

Наблюдатели отмечают, что эти результаты гарантируют победу Дуке.

Президент Колумбии Хуан Мануэдь Сантос в своем твиттере уже поздравил Дуке с победой, пожелав ему успеха и предложив помощь в организации передачи власти в спокойной обстановке.