Более 400 пассажиров потерпевшего крушение поезда доставлены в Алма-Ату

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Алма-Ату доставлены более 400 пассажиров поезда №10, потерпевшего крушение на юге Казахстана, сообщила пресс-служба АО НК "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

"Для обеспечения оперативной доставки людей до пункта назначения на станцию Шу были отправлены семь пассажирских вагонов", - говорится в сообщении.

На железнодорожном вокзале Алматы-1 прибывшим пассажирам оказана медицинская помощь. Пассажиров также проконсультировали по возврату стоимости железнодорожных билетов в дополнительной информационно-справочной зоне.

В пресс-службе КТЖ подчеркнули, что крушение не повлияет на график движения поездов по участку Астана-Алма-Ата.

В минувшее воскресенье в 13:25 по местному времени в Шуском районе Жамбылской области сошли с рельсов восемь вагонов пассажирского поезда №9/10 сообщением Астана-Алма-Ата, три из них опрокинулись на бок. В результате погиб 12-летний ребенок.

Транспортная полиция возбудила уголовное дело по ст.344 ч.2 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта) Уголовного кодекса республики.