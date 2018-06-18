При землетрясении в Японии пострадали более 200 человек

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Число пострадавших при землетрясении в районе городов Осака и Киото в Японии превысило 200 человек, сообщает канал NHK со ссылкой на местные власти.

По данным канала, в Осаке около 700 человек были эвакуированы в пункты временного размещения.

Как сообщает канал Channel NewsAsia, в метеорологической службе Японии предупредили о возможности сильных повторных толчков.

Как ранее сообщило Метеорологическое агентство Японии, землетрясение магнитудой 5,9 произошло около 08:00 по местному времени (02:00 по московскому времени) в японской префектуре Осака в понедельник. Позднее магнитуда землетрясения была повышена агентством до 6,1.

На данный момент известно о троих погибших в результате землетрясения - это девятилетняя девочка и двое мужчин.

По сообщениям властей, АЭС в зоне землетрясения не пострадали.