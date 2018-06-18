Микроавтобус сбил участников фестиваля PinkPop в Нидерландах

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Микроавтобус сбил четырех участников музыкального фестиваля PinkPop в общине Ландграф в Нидерландах утром в понедельник, сообщает сайт канала Би-би-си со ссылкой на полицию.

По данным канала, в результате инцидента один человек погиб и трое получили ранения. Водитель автомобиля уехал с места происшествия, его разыскивает полиция. В настоящее время неизвестно, были ли действия водителя намеренными.

Как сообщает RTL news, на место происшествия был отправлен вертолет и машины скорой помощи.

По данным СМИ, инцидент произошел через несколько часов после выступления хедлайнера фестиваля PinkPop Бруно Марса, которым завершилась трехдневная программа мероприятия.