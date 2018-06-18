Треть задержек авиарейсов в Европе связаны с забастовками диспетчеров во Франции

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ответственность примерно за треть задержанных авиарейсов в Европе в период с 2004 по 2016 год лежит на французских авиадиспетчерах, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на доклад финансового комитета Сената Франции.

"Каждый день забастовок во Франции оказывает намного более сильное влияние на движение в европейском воздушном пространстве, чем забастовки во всех других европейских странах", - приводит газета слова автора доклада - французского сенатора Венсана Капо-Канелля.

В опубликованном в понедельник докладе говорится, что французские авиадиспетчеры стали рекордсменами по количеству забастовок за этот период - в общей сложности они длились 254 дня.

"Наша страна несет ответственность за 33% задержек авиарейсов в Европе из-за работы диспетчеров", - добавил он. При этом сенатор отметил, что ежегодные потери авиакомпаний в связи с задержками оцениваются примерно в 300 млн евро.

Однако, по его словам, задержки авиарейсов связаны не только с забастовками, но и с устаревшим оборудованием, которое используют французские диспетчеры. "Во Франции оборудование для контроля устаревшее. Мы очень отстаем в этой сфере от наших соседей", - подчеркнул французский сенатор.

Согласно докладу, на втором месте со значительным отставанием расположились греческие авиационные специалисты, осуществляющие диспетчерское обслуживание воздушного движения. Они провели с 2004 по 2016 год в общей сложности 46 дней забастовок. Далее следуют итальянские диспетчеры, забастовки которых продлились 37 дней.

Ранее сообщалось, что сотрудники Air France проводили забастовки с требованием повысить заработную плату на 6%, в то время как руководство компании называло это невозможным, учитывая финансовую ситуацию и высокую конкуренцию в отрасли. В мае стало известно, что гендиректор и председатель совета директоров Air France-KLM Жан-Марк Жанайяк решил покинуть авиакомпанию, так как работники Air France проголосовали против соглашения об изменениях условий оплаты труда