Полиция Македонии задержала 25 человек на акции против переименования страны

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Не менее 25 человек задержаны на акции протеста в Скопье, участники которой выражают недовольство соглашением с Афинами об изменении названия Македонии, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на МВД страны.

Участники протестов кричали: "Македония - мы не отдадим наше имя" и другие патриотические лозунги. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы остановить демонстрантов, закидывавших стражей порядка камнями и петардами. Отмечается, что во время протестов пострадали семеро полицейских.

В свою очередь в Греции на улицы вышли порядка 4 тыс. протестующих, которые также выражают недовольство подписанием соглашения о переименовании Македонии. На акциях в Греции были ранены 12 человек.

Протесты вспыхнули после того, как главы греческого и македонского МИД Никос Котзиас и Никола Димитров в минувшее воскресенье подписали предварительное соглашение о переименовании республики в Северную Македонию. Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно слишком созвучно с греческой областью Македония.

Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после его вступления в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к ЕС и НАТО.