Главные новости
В РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииУмер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаВ миреTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в России
В мире

Глава МВД Германии пойдет навстречу Меркель в споре о беженцах

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава МВД и председатель Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правящую коалицию, Хорст Зеехофер, по данным издания Die Welt, уступит канцлеру Ангеле Меркель в миграционном споре.

ХСС и Христианско-демократический союз (ХДС), лидером которого является Меркель, не могут договориться о единой линии в отношении беженцев - Зеехофер ранее предложил проект документа по урегулированию миграционных проблем - так называемый "генеральный план" из 63 пунктов, который в общих чертах уже известен, но пока не опубликован.

С одним из пунктов, а именно - с предложением отказывать беженцам, уже зарегистрированным в других странах, в убежище и отправлять их назад прямо с границы ФРГ, - Меркель не согласна. По ее мнению, в результате получится, что Германия будет отправлять беженцев обратно в Грецию, Австрию или Италию, поскольку многие беженцы в первую очередь регистрировались именно там.

Канцлер настаивает на решении в интересах всего Евросоюза, а не только Германии, и просит у ХСС две недели отсрочки - до саммита ЕС в Брюсселе. Там Меркель планирует добиться двухсторонних договоренностей с рядом стран, затронутых проблемой беженцев в первую очередь.

В понедельник в Берлине и Мюнхене проходят заседания президиумов обеих партий, вместе составляющих блок. По информации издания, Зеехофер на пресс-конференции в 14:00 (15:00 по Москве) предложит своего рода поэтапный план, согласно которому беженцев, зарегистрированных в других странах, все же не будут пускать в Германию, но мера эта начнет действовать только в случае, если приемлемых договоренностей с европейскими партнерами достичь не удастся. В то же время беженцам с запретом на въезд или запретом на пребывание в Германию отказано будет незамедлительно - прямо на границе.

Сообщается также, что Меркель попросила поддержки у коллег в собственной партии. По данным издания, на заседании президиума она заявила, что от того, как Германия поведет себя в миграционном вопросе, зависит единство и целостность Европейского союза.

Саммит Евросоюза запланирован на 28-29 июня.

Нашествие мигрантов в Европу

9 фотографий
Сотни мигрантов идут пешком из Будапешта к австрийской границеСирийские беженцы около населенного пункта Реске на юге Венгрии, у границы с СербиейПолицейские пытаются задержать семью беженцев в городе Бичке, ВенгрияЖенщина ищет обувь среди вещей, пожертвованных жителями в германском ДортмундеНелегальные мигранты пробираются через колючую проволоку на границе между Венгрией и СербиейМигранты штурмуют поезд на вокзале Келети в Будапеште
Сотни мигрантов идут пешком из Будапешта к австрийской границе
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Германия, Ангела Меркель, Хорст Зеехофер
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Telegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в РоссииTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в России
Юристы также намерены продолжать обжалование в российских судахПодробнее
 ЕС продлил антироссийские санкции из-за КрымаЕС продлил антироссийские санкции из-за Крыма
Пакет ограничительных мер будет действовать еще годПодробнее
 Украина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2Украина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2
Киев также предложил Германии создать консорциум по управлению газотранспортной системой УкраиныПодробнее
 Появилась информация о жертвах землетрясения в ЯпонииПоявилась информация о жертвах землетрясения в Японии
Речь идет о двух погибшихПодробнее
Большинство голосов на выборах президента Колумбии набрал Иван ДукеБольшинство голосов на выборах президента Колумбии набрал Иван Дуке
Повстанцы уже призвали Дуке соблюдать мирные соглашения, достигнутые при прошлом президентеПодробнее
 Партнер Трампа рассказал о гражданине РФ с компроматом на КлинтонПартнер Трампа рассказал о гражданине РФ с компроматом на Клинтон
Политическому консультанту предлагали порочащую Клинтон информацию за $2 миллионаПодробнее
 В Киеве опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве правВ Киеве опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве прав
О якобы имевшей место инициативе властей сообщила депутат Европарламента на марше в поддержку ЛГБТ в КиевеПодробнее
 На юге Казахстана сошли с рельсов и опрокинулись вагоны пассажирского поездаНа юге Казахстана сошли с рельсов и опрокинулись вагоны пассажирского поезда
По предварительным данным, есть пострадавшиеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииУмер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаВ миреTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в РоссииВ РоссииВ Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФВ миреУкраина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2ЭкономикаФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах

Британец задержан после инцидента в поезде, следовавшем в Волгоград

Рособрнадзор отчитался о проведении ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Матч сборных Швеции и Южной Кореи в Нижнем Новгороде собрал аншлаг

Новосибирский экс-губернатор Юрченко стал топ-менеджером структуры "Металлсервиса"

Умер отбывавший наказание в колонии основатель Мособлбанка

Умер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаАнджея Мальчевского госпитализировали в больницу, однако спасти его жизнь не удалось Подробнее

Вор из саратовского Маркса откусил часть уха у полицейского

Единороссы услышали от главы ЦБ "проблемные" прогнозы по инфляции

Telegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в России

Telegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в РоссииЮристы также намерены продолжать обжалование в российских судах Подробнее

ФСБ объяснит в законе, что такое "шпионская техника"

В Госдуме назвали возможные даты рассмотрения законопроектов о пенсионной реформе и НДС

Путин предложил назначить экс-главу Минстроя аудитором Счетной палаты

Глава МВД Германии пойдет навстречу Меркель в споре о беженцах

В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018

В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась Мордовия Подробнее

Росприроднадзор и полиция начали экологическую проверку на ММК

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FШвеция Швеция0 : 0Идет первый таймРеспублика Корея Республика КореяИдет первый таймGБельгия Бельгия– : –18:00Панама Панама18:00GТунис Тунис– : –21:00Англия Англия21:00