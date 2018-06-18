Глава МВД Германии пойдет навстречу Меркель в споре о беженцах

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава МВД и председатель Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правящую коалицию, Хорст Зеехофер, по данным издания Die Welt, уступит канцлеру Ангеле Меркель в миграционном споре.

ХСС и Христианско-демократический союз (ХДС), лидером которого является Меркель, не могут договориться о единой линии в отношении беженцев - Зеехофер ранее предложил проект документа по урегулированию миграционных проблем - так называемый "генеральный план" из 63 пунктов, который в общих чертах уже известен, но пока не опубликован.

С одним из пунктов, а именно - с предложением отказывать беженцам, уже зарегистрированным в других странах, в убежище и отправлять их назад прямо с границы ФРГ, - Меркель не согласна. По ее мнению, в результате получится, что Германия будет отправлять беженцев обратно в Грецию, Австрию или Италию, поскольку многие беженцы в первую очередь регистрировались именно там.

Канцлер настаивает на решении в интересах всего Евросоюза, а не только Германии, и просит у ХСС две недели отсрочки - до саммита ЕС в Брюсселе. Там Меркель планирует добиться двухсторонних договоренностей с рядом стран, затронутых проблемой беженцев в первую очередь.

В понедельник в Берлине и Мюнхене проходят заседания президиумов обеих партий, вместе составляющих блок. По информации издания, Зеехофер на пресс-конференции в 14:00 (15:00 по Москве) предложит своего рода поэтапный план, согласно которому беженцев, зарегистрированных в других странах, все же не будут пускать в Германию, но мера эта начнет действовать только в случае, если приемлемых договоренностей с европейскими партнерами достичь не удастся. В то же время беженцам с запретом на въезд или запретом на пребывание в Германию отказано будет незамедлительно - прямо на границе.

Сообщается также, что Меркель попросила поддержки у коллег в собственной партии. По данным издания, на заседании президиума она заявила, что от того, как Германия поведет себя в миграционном вопросе, зависит единство и целостность Европейского союза.

Саммит Евросоюза запланирован на 28-29 июня.