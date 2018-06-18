Бывшего израильского министра обвинили в шпионаже в пользу Ирана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Бывший депутат кнессета и экс-министр энергетики Израиля Гонен Сегев арестован по обвинению в шпионаже в пользу Ирана. Об этом сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на израильскую службу безопасности Шин-Бет и полицию.

Спецслужбы, на которые ссылаются израильские СМИ, объявили, что расследование в отношении Гонена Сегева было завершено 15 июня. В тот же день прокуратура Иерусалимского округа передала в окружной суд обвинительное заключение, в котором экс-министру были предъявлены обвинения в "помощи врагу в военное время, а также в передаче информации врагу".

Сегев ранее уже имел судимость за торговлю наркотиками. В 2004 году его арестовали за попытку перевезти 32 тыс. таблеток экстази из Нидерландов в Израиль. В 2005 году Сегев был признан виновным в контрабанде наркотиков, подлоге и мошенничестве и приговорен к 5 годам тюрьмы и штрафу в $27,5 тыс. В 2007 году он вышел на свободу досрочно за примерное поведение.

Экс-министр в последние годы жил в Нигерии. В мае 2018 года он попытался въехать в Экваториальную Гвинею, но власти не пустили его в страну и из-за криминального прошлого экстрадировали в Израиль. Там он был арестован и допрошен Шин-Бет и полицией.

Следствие установило, что Сегев был завербован иранской разведкой и работал на нее. Первый контакт с представителями иранского посольства в Нигерии состоялся у него в 2012 году.