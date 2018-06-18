Непогода парализовала движение на железной дороге в Грузии

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В центральной части Грузии застопорилось движение поездов, выполнявших рейсы по направлениям Тбилиси-Батуми, Зугдиди-Тбилиси и Поти-Тбилиси, сообщает вечером в понедельник АО "Грузинская железная дорога".

Согласно сообщению, из-за сложных погодных условий отключилось высокое напряжение на Зестафонском железнодорожном перегоне.

"Идет активная работа с компанией "Энерго-Про Джорджиа" для урегулирования проблемы", - говорится в сообщении.

Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железных дорог страны - 1 тыс. 324 км. В системе 45 тоннелей, 1 тыс. 714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.