Что случилось этой ночью: вторник, 19 июня

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США в принятом законопроекте о военном бюджете оставили за собой право приостановить выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение года не вернется к полному выполнению соглашения. Законопроект предусматривает крупнейшее за десятилетие повышение зарплат военнослужащим, увеличение числа военных кораблей, единиц военной авиации, а также военного контингента.

- Неизвестный начал стрельбу в шведском городе Мальме. По меньшей мере, три человека получили ранения, позже двое скончались. Поиски стрелка продолжаются.

- Сборная Саудовской Аравии по футболу сообщила о "незначительном инциденте" с самолетом, на борту которого команда летела в Ростов-на-Дону. Одновременно СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как горит двигатель самолета. Позже представитель авиакомпании сообщил, что причиной нарушения работы двигателя могла стать попавшая в него птица, а безопасности пассажиров ничто не угрожало. В Росавиации также рассказали о выбросе пламени из реактивного сопла. Инцидент, по словам специалистов, не угрожал безопасности футболистов, однако ведомство проведет расследование его причин.

- Капитан сборной Англии и автор двух голов в матче с командой Туниса Гарри Кейн пожаловался на большое количество мошкары на стадионе "Волгоград Арена". Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул сказал, что мошкары не заметил, и похвалил организаторов чемпионата мира, назвав турнир в России одним из лучших.