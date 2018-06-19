Стычки протестующих с полицией начались у Верховной рады в Киеве

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - До двух тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеры митингуют во вторник на площади Конституции у Верховной рады Украины с требованиями сохранения своих льгот.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", митингующие под Верховной радой прорвались ближе к зданию парламента, снеся ограждения.

В настоящее время несколько сот митингующих столпились у входа в парламент. Как передает корреспондент агентства, минимум один полицейский пострадал. Между тем в пресс-службе столичной полиции пока нет информации о пострадавших или задержанных.

По информации полиции, в настоящее время пока никого не задерживали, полицейские пытаются не допустить каких-либо противоправных действий.

В то же время, как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на лестнице перед парламентом в настоящее время происходят стычки, полиция применяет спецсредства, митингующие бросают в сторону полиции бутылки.

Митингующие требуют отменить монетизацию льгот, выделить средства на развитие шахтерской отрасли, увеличить размер компенсационных выплат. Представители шахтёрской отрасли также требуют возвращения долга по зарплатам.

Переговорная группа с представителями от каждой митингующей организации находится в здании парламента.