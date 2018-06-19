Грузовой поезд сошел с рельсов на Украине из-за воров, похитивших болты

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сход локомотива и 15 грузовых вагонов произошел рано утром во вторник на станции "Нижнеднепровск-Узел" в городе Днепр из-за кражи элементов железнодорожного пути, сообщает пресс-служба ОАО "Укрзализныця".

"Сход произошел из-за хищения ворами болтов и скреплений главного пути №3 станции. Восемь сошедших с рельсов вагонов были нагружены прокатом, трубной заготовкой и дизтопливом (5, 1 и 2 соответственно), семь - пустых", - сообщает во вторник днем пресс-служба "Укрзализныци".

В результате инцидента пассажирские поезда дальнего следования не задерживаются, однако более чем на час опоздал пригородный поезд Днепр-Орловщина, пригородный поезд Красноград-Днепр в настоящее время задерживается более чем на час, Днепр-Орловщина - почти на два часа.

"Железнодорожники обеспокоены ситуацией, сложившейся из-за несанкционированных вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Количество случаев умышленных повреждений и хищений элементов техники и инфраструктуры постоянно увеличивается", - подчеркнули в ПАО.

При этом меры, принимаемые железнодорожниками, не дают желаемых результатов по сокращению количества случаев хищений и повреждений подвижного состава, элементов верхнего строения пути, устройств железнодорожной автоматики и связи.