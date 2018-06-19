Украинский омбудсмен заявила о срыве договоренностей по посещению Сенцова и Вышинского

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова утверждает, что достигнутые ранее договоренности о синхронном посещении украинца Олега Сенцова, осужденного в РФ, и арестованного в Киеве Кирилла Вышинского не выполнены, назначены новые переговоры омбудсменов Украины и России.

"Такие договоренности (о синхронном посещении Сенцова и Вышинского - ИФ) были на вчера. Впрочем, опять ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова (российский омбудсмен - ИФ) не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести. Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но...", - написала Денисова на странице в фейсбуке во вторник.

Она пояснила, что согласно предварительным договоренностям (по состоянию на вечер 18 июня) первый визит Москальковой должен был состояться к Вышинскому. "Достигли договоренностей со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевский СИЗО. Такое согласие получено от СБУ, под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД", - уточнила украинский омбудсмен.

В то же время она должна была отправиться в Лабытнанги (ЯНАО, РФ) на встречу с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе. "Он сопровождает нас в колонию, где синхронно мы в 11:00, Татьяна Москалькова в 9:00 утра (она по киевскому времени, мы по местному времени) входим одновременно в колонии. Мы посещаем Олега Сенцова, она - Кирилла Вышинского", - приводит подробности предыдущих договоренностей Денисова.

По ее словам, речь шла также о том, что Москалькова посещает осужденных на Украине военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова. "А уже после возвращения ее в Москву мы планируем совместное посещение Романа Сущенко. Затем уже дальнейшие шаги по посещению мною Челябинска, где находится Станислав Клых и Александр Кольченко. Затем посетить Николая Карпюка во Владимире, позднее осуществить визит в Ростов и Крым", - добавила украинский омбудсмен.

9 июня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко. Во время беседы была достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран заключенных на Украине и в России.

Российский омбудсмен Москалькова сообщала, что уполномоченные по правам человека России и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран.

15 июня Денисова пыталась встретиться с Сенцовым, однако в колонии украинскому омбудсмену отказали в посещении заключенного. Москалькова, в свою очередь, заявила, что ее украинская коллега поехала в колонию в ЯНАО в нарушение ранее достигнутых договоренностей.