Число пострадавших при стычках у здания Рады в Киеве выросло до трех

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В результате стычек у здания Верховной Рады Украины во вторник пострадали три человека, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"Три человека (пострадали). Один от газового баллончика, а другие получили травмы во время потасовки", - сообщил он журналистам возле парламента.

По словам Крищенко, участник акции, о задержании которого сообщалось ранее, прошел тест, он оказался пьян.

По данным начальника полиции Киева, в настоящее время на площади Конституции у Верховной Рады находится около тысячи митингующих, ситуация спокойная и контролируемая.

Как сообщалось, с утра во вторник на митинг на площади Конституции пришли до двух тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеров, они требовали сохранения своих льгот. В ходе акции произошли стычки с полицейскими.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сказал ранее журналистам, что, по предварительной информации, на митинге у Верховной Рады пострадали двое полицейских. По его словам, у одного полицейского - черепно-мозговая травма, у другого - ожоги от слезоточивого газа (оба - из Печерского райуправления).

Кроме того, по данным спикера МВД, задержан один участник митинга, который применял газ в отношении полиции.

Информацию о задержании одного активного участника конфликта и доставке его в управление полиции приводит и сайт полиции Киева.