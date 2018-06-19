Число пострадавших при стычках у здания Рады в Киеве выросло до трех

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В результате стычек у здания Верховной Рады Украины во вторник пострадали три человека, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.
"Три человека (пострадали). Один от газового баллончика, а другие получили травмы во время потасовки", - сообщил он журналистам возле парламента.
По словам Крищенко, участник акции, о задержании которого сообщалось ранее, прошел тест, он оказался пьян.
По данным начальника полиции Киева, в настоящее время на площади Конституции у Верховной Рады находится около тысячи митингующих, ситуация спокойная и контролируемая.
Как сообщалось, с утра во вторник на митинг на площади Конституции пришли до двух тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеров, они требовали сохранения своих льгот. В ходе акции произошли стычки с полицейскими.
Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сказал ранее журналистам, что, по предварительной информации, на митинге у Верховной Рады пострадали двое полицейских. По его словам, у одного полицейского - черепно-мозговая травма, у другого - ожоги от слезоточивого газа (оба - из Печерского райуправления).
Кроме того, по данным спикера МВД, задержан один участник митинга, который применял газ в отношении полиции.
Информацию о задержании одного активного участника конфликта и доставке его в управление полиции приводит и сайт полиции Киева.