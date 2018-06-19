Суд в Ливии 3 июля вынесет приговор российским морякам с танкера "Теметерон"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Заключительное заседание суда по делу о задержании в Ливии российских моряков назначено на 3 июля, сообщил глава Контактной группы по Ливии Лев Деньгов.

"Заключительное заседание и вынесение приговора назначено на 3 июля", - сказал Деньгов "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, такое решение было озвучено сегодня на заседании суда по делу о задержании в Ливии в 2016 году танкера "Теметерон".

"Оба наших моряка присутствовали на нем, они живы, здоровы, все с ними нормально", - отметил Деньгов.

Танкер "Теметерон" был задержан у берегов Ливии в июне 2016 года. Двое российских членов экипажа танкера - Владимир Текучев и Сергей Самойлов - были арестованы ливийскими властями. Их обвинили в контрабанде нефти.