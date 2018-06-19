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В Армении парламентарию Григоряну предъявили обвинение в растрате и хранении оружия

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Депутату парламента Армении, отставному генералу, главе Союза добровольцев "Еркрапа" Манвелу Григоряну выдвинуто обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Армении.

Как сообщила во вторник пресс-служба генеральной прокуратуры Армении, Григоряну выдвинуто обвинение по части 2 статьи 235 УК (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и п.1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах). По первой части обвинения ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет, по второй - лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

В суд направлено ходатайство об аресте Григоряна. Ранее во вторник парламент Армении лишил его неприкосновенности.

Генпрокурор Армении Артур Давтян заявил в парламенте, что в рамках уголовного дела о незаконном хранении оружия Григорян по предварительному сговору действовал со своей супругой - полковником в отставке Назик Амирян, дочерью Айцемник Григорян, жителями города Эчмиадзин Сейраном Казаряном и Арменом Акопяном.

Обыски в доме Манвела Григоряна

Григорян был задержан в субботу. В тот же день в городе Эчмиадзин был задержан "криминальный авторитет" Артур Асатрян, известный как "Дон Пипо". В воскресенье СНБ обнародовала видеокадры обыска в особняке и "зоне отдыха" Григоряна.

В складских помещениях обнаружены собранные школьниками и различными коллективами для военнослужащих во время апрельской активизации конфликта в Карабахе в 2016 году сотни ящиков с одеждой, лекарствами, бинтами, едой и средствами гигиены. Кроме того, в ящиках были обнаружены письма школьников военнослужащим, которые так и не дошли до адресатов.

Также у генерала были обнаружены 18 противотанковых гранат, 20 гранат Ф-1, более 33 тысяч патронов различного калибра, 12 400-граммовых тротиловых шашек, 79 винтовок, 39 пистолетов и другое оружие, а также несколько десятков удостоверений собственности.

Позднее в полиции сообщили, что 18 июня на одной из автостоянок Еревана обнаружены два автомобиля "УАЗ" и "ГАЗ", груженые 2980 банками с консервированным мясом с надписью "Не для продажи. Для солдат". Водители автомобилей сообщили, что ящики с банками они вывезли из здания Союза добровольцев "Еркрапа" по указанию Амирян.

Между тем, сын Григоряна Карен Григорян заявил об отставке с поста мэра города Эчмиадзин в 20 км к западу от Еревана.

СНБ расследовало уголовное дело, в рамках которого были получены сведения о том, что "Дон Пипо" готовится похитить лиц, планировавших покушение на него. По данным армянских СМИ, покушение готовили Григорян и его люди. Вместе с "Доном Пипо" были задержаны четыре гражданина России, которые, по данным СНБ, являются его телохранителями.

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Теги: Армения, Манвел Григорян
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