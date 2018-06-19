ФСИН назвала состояние осужденного украинца Кольченко удовлетворительным

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Состояние здоровья отбывающего наказание в России украинца Александра Кольченко не вызывает опасений, заявили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области.

"Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области сообщает, что состояние здоровья осужденного Александра Кольченко удовлетворительное. В стационарном лечении он не нуждается", - говорится в сообщении, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование, "в результате которого каких-либо патологических отклонений у него не выявлено".

"В настоящее время показаний для нахождения в условиях стационара медицинской части исправительного учреждения у осужденного Кольченко нет. Планируется его перевод в отряд для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в пресс-релизе.

Ранее во вторник глава СПЧ Михаил Федотов обратился во ФСИН с просьбой принять срочные меры по охране здоровья Кольченко. Федотов также попросил уполномоченного по правам человека в Челябинской области Маргариту Павлову посетить заключенного и проверить условия его содержания.

Ранее уполномоченный Верховной рады Людмила Денисова обратилась в СПЧ с просьбой о содействии в предоставлении Кольченко медицинской помощи.

31 мая Кольченко, приговоренный к 10 годам колонии по делу о создании террористического сообщества, по которому ранее был осужден режиссер Олег Сенцов, объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня он ее прекратил.