ЕС задумался о строительстве центров для мигрантов в Северной Африке

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Страны ЕС рассматривают возможность создания центров для мигрантов в Северной Африке, чтобы они не совершали опасные путешествия через Средиземное море в Европу, пишет во вторник The Guardian со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.

В документе, подготовленном для саммита ЕС на следующей неделе, говорится, что Европейский совет "поддерживает развитие концепции региональных платформ для высадки".

"Такие платформы должны предоставить возможность для быстрой обработки данных, чтобы отделить экономических мигрантов от тех, кто нуждается в международной защите, и снизить стимул для совершения опасных путешествий", - говорится в документе.

В Северной Африке начинается путешествие большинства мигрантов в Европу. Газета отмечает, что пока неясно, как подобные центры будут работать на практике, и где именно они будут расположены.

Миграция станет одним из главных пунктов повестки двухдневного саммита, который начнется 28 июня, лидеры ЕС попытаются на встрече прийти к консенсусу по вопросу беженцев.

Ранее СМИ сообщили о планах канцлера ФРГ Ангелы Меркель созвать европейский саммит по проблеме мигрантов.