Меркель ответила на слова Трампа о преступности в Германии из-за мигрантов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, который написал в твиттере, что преступность в Германии выросла на 10% с момента появления в стране мигрантов, а немецкие власти "не хотят об этом говорить".

"Мой ответ на это: глава МВД недавно озвучил статистику преступлений, и она говорит сама за себя. Мы видим здесь позитивное развитие, конечно, мы все еще должны активней бороться с преступностью. Но это цифры, которые вдохновляют на дальнейшую работу", - сказала канцлер во вторник журналистам после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Согласно официальной статистике ФРГ, показатели преступности в 2017 году существенно снизились.

Трамп написал 18 июня в твиттере : "Преступности в Германии стало на 10% больше (официальные лица не хотят огласки этих преступлений) после того, как приехали мигранты. В других странах все даже хуже. Америка, будь умной!"

В последние дни американский президент неоднократно писал про Германию, накануне он также связал рост преступности в ФРГ с числом мигрантов.

Между тем статистика, которую в мае представил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, гласит, что в 2017 году в стране был зафиксирован самый низкий уровень преступности за 25 лет. Было зарегистрировано 5,76 млн преступлений - на 9,6% меньше, чем в 2016 году. В целом число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось с 40,4% до 34,5% от общего числа.