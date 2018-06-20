Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обсудили итоги саммита в Сингапуре

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил о "решительной поддержке" усилий Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Оно добавило, что "переговоры прошли в теплой, открытой и дружественной атмосфере".

Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын обещал китайскому руководителю, что Пхеньян будет поддерживать постоянные контакты с китайскими представителями для того, чтобы "обеспечивать подлинный мир в процессе формирования нового будущего" полуострова.

Как сообщил МИД КНР, во время переговоров стороны пришли к согласию в том, что необходимо "совместными усилиями развивать нынешнюю тенденцию к обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове".

В сообщении МИД отмечается, что Си Цзиньпин "с удовольствием наблюдает" за реализацией договоренностей КНДР и США по "денуклеаризации и формированию механизма обеспечения длительного мира" на полуострове и высоко оценивает "стратегические контакты" Китая и Северной Кореи, нынешний визит лидера КНДР в Пекин.

Ким Чен Ын прибыл в Пекин во вторник с третьим за три месяца визитом. Как отмечали СМИ, целью визита было проинформировать китайское руководство об итогах саммита КНДР-США в Сингапуре 12 июня и определить направления дальнейшего сотрудничества с Китаем по проблеме Корейского полуострова.