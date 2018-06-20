Главные новости
В миреСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человекаВ миреВ Канаде легализовали употребление марихуаныСпортСборная России победила Египет в матче ЧМ-2018
В мире

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обсудили итоги саммита в Сингапуре

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил о "решительной поддержке" усилий Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В миреО чем договорились Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время первой встречи. ОбобщениеО чем договорились Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время первой встречи. ОбобщениеЧитать подробнее

Оно добавило, что "переговоры прошли в теплой, открытой и дружественной атмосфере".

Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын обещал китайскому руководителю, что Пхеньян будет поддерживать постоянные контакты с китайскими представителями для того, чтобы "обеспечивать подлинный мир в процессе формирования нового будущего" полуострова.

Как сообщил МИД КНР, во время переговоров стороны пришли к согласию в том, что необходимо "совместными усилиями развивать нынешнюю тенденцию к обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове".

В сообщении МИД отмечается, что Си Цзиньпин "с удовольствием наблюдает" за реализацией договоренностей КНДР и США по "денуклеаризации и формированию механизма обеспечения длительного мира" на полуострове и высоко оценивает "стратегические контакты" Китая и Северной Кореи, нынешний визит лидера КНДР в Пекин.

Ким Чен Ын прибыл в Пекин во вторник с третьим за три месяца визитом. Как отмечали СМИ, целью визита было проинформировать китайское руководство об итогах саммита КНДР-США в Сингапуре 12 июня и определить направления дальнейшего сотрудничества с Китаем по проблеме Корейского полуострова.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ким Чен Ын, КНДР, Си Цзниьпин, Китай
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
В Канаде легализовали употребление марихуаныВ Канаде легализовали употребление марихуаны
Любой совершеннолетний гражданин сможет покупать или выращивать каннабис у себя домаПодробнее
 США объявили о выходе из Совета ООН по правам человекаСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
Американский постпред обвинила СПЧ в лицемерии и политической предвзятостиПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Мизантропия у животных, портрет бога, улучшение красного вина и транспорт для персональных полетовПодробнее
 Илон Маск обвинил сотрудника Tesla в саботажеИлон Маск обвинил сотрудника Tesla в саботаже
Гендиректор компании сообщил, что один из работников внес изменения в программный код и передал внутреннюю информацию третьей сторонеПодробнее
Украинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языкеУкраинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языке
Подполковнику сломали челюсть, но еще сильнее пострадала его коллега - женщина-офицерПодробнее
 Вашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМДВашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМД
США собираются требовать от России полностью соблюдать ДоговорПодробнее
 Пекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в КитайПекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в Китай
Глава КНДР посетит Китай 19-20 июняПодробнее
 Осужденный в США летчик Ярошенко заявил о худших условиях содержания в новой тюрьмеОсужденный в США летчик Ярошенко заявил о худших условиях содержания в новой тюрьме
По словам Ярошенко, состояние его здоровья ухудшается с каждым днемПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Оракулы ЧМ-20188 фото
19 июня
Оракулы ЧМ-2018
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человекаВ миреВ Канаде легализовали употребление марихуаныСпортСборная России победила Египет в матче ЧМ-2018В РоссииРоссия объявила торговую войну СШАВ РоссииСотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины ЦурканЭкономикаСуд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"

Депутат Камчатского заксобрания прискакал на работу на коне

В Канаде легализовали употребление марихуаны

В Канаде легализовали употребление марихуаныЛюбой совершеннолетний гражданин сможет покупать или выращивать каннабис у себя дома Подробнее

КНДР в ближайшее время передаст США останки американских военных

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обсудили итоги саммита в Сингапуре

Пентагон передаст Турции истребители F-35 вопреки протестам Конгресса США

Постпредство РФ обвинило США в попытке использовать СПЧ ООН в своих интересах

Россия выдвинула свою кандидатуру в Совет на 2021-2023 годы Подробнее

Причиной взрыва в лондонском метро стало короткое замыкание

СМИ узнали о подготовке нового послания президента Федеральному собранию

Генсек ООН выразил сожаления в связи с выходом США из Совета по правам человека

В фан-зоне Ростова-на-Дону матч Россия-Египет посмотрели 17 тысяч болельщиков

Болельщики за час не смогли покинуть стадион после матча Россия-Египет в Петербурге

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
AРоссия Россия3 : 1Матч завершенЕгипет ЕгипетМатч завершенФатхи (47, в свои ворота), Черышев (60), Дзюба (62) - Салах (73, с пенальти)подробнееHКолумбия Колумбия1 : 2Матч завершенЯпония ЯпонияМатч завершенКинтеро (39) - Кагава (6, с пенальти), Осако (73)подробнееHПольша Польша1 : 2Матч завершенСенегал СенегалМатч завершенКрыховяк (86) - Чонек (38, в свои ворота), Ньянг (60)подробнее